Terni: ‘San Valentino e i giovani’, domenica di premiazioni in basilica

Si sono tenute domenica pomeriggio, all’interno di una basilica di San Valentino gremita, le premiazioni del concorso ‘San Valentino e i giovani – 2024’ organizzato dal Centro culturale valentiniano di Terni, presieduto da Romilda Mastracchio, e che ha visto la partecipazione di diverse scuole del territorio. Il primo premio è andato alla classe 5°A della scuola primaria di Stroncone (istituto comprensivo ‘Brin’), il secondo – ex aequo – alle classi 3°A della primaria di Stroncone, 2°A e 5°A della primaria ‘Donatelli’ di Terni (direzione didattica ‘Don Milani’). Terzo posto – ex aequo – per le classi 3°A e 3°B primaria Campomaggiore di Terni (istituto comprensivo ‘Fatati’) e 1°A scuola primaria Stroncone. Premi anche per altre classi che si sono distinte negli elaborati, dedicati al tema dell’amicizia: la 2°B della scuola primaria ‘Battisti’ di Terni (direzione didattica ‘Aldo Moro’), 2°A e 4°A scuola primaria Stroncone e 4°A scuola primaria ‘Donatelli’. Menzione speciale, infine, per la classe 3°C primaria Stroncone. Il pomeriggio di premiazioni è stato condotto da Emiliano Buccetti e accompagnato dalle apprezzate note dell’orchestra dell’istituto ‘De Filis’ di Terni.

