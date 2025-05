Indagini in corso da parte della polizia di Stato di Terni in seguito alla segnalazione scattata sabato in corso Vecchio, all’altezza del negozio Antichità Bulzomì. Sangue a terra (sotto le immagini) e bottiglia rotta, con chiazze visibili anche in punti più distanti: l’allarme è stato lanciato da un commerciante e sul posto si è subito portata la Volante per avviare le indagini.

Da quanto appreso, nella notte tra venerdì e sabato ci sarebbe stata una rissa con utilizzo di bottiglie. Al vaglio degli investigatori le immagini della videosorveglianza e le testimonianze dei residenti. La città si è risvegliata dunque con sangue in vista in una delle principale vie del centro. Seguono aggiornamenti