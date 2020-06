Terni, Santa Filomena: donna trovata morta in un canale

Ad accorgersi che c’era qualcosa di strano, nella tarda mattinata di sabato, è stato un agricoltore della zona a cui non arrivava più l’acqua dal canale ‘Cervino’, utilizzato per irrigare i terreni circostanti che si trovano a ridosso dei palazzi del quartiere Cospea. È andato a controllare e si è accorto che all’interno di quel canale – una derivazione del principale – c’era il cadavere di una donna di poco meno di 50 anni di età, ternana. Il fatto è accaduto a Terni, in strada di Santa Filomena.

Immediata è partita la chiamata alle forze dell’ordine che ha portato all’intervento, sul posto, degli agenti della squadra Volante e della squadra Mobile di Terni – quest’ultima con il dirigente Davide Caldarozzi e personale dell’ufficio antidroga -, dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. Quest’ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della poveretta, finita con la testa nell’acqua. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria.

Sull’accaduto sono in corso indagini per ricostruire le cause del decesso. La donna era già nota alle forze di polizia e la zona è conosciuta per essere frequentata da tossicodipendenti. Fra le ipotesi c’è quella che sia annegata dopo aver accusato un malore, la cui natura è tutta da accertare, al pari della data presumibile del decesso che potrebbe essere avvenuto qualche giorno prima del ritrovamento. L’agricoltore che l’ha trovata, si era recato l’ultima volta presso il suo orto lunedì scorso e non naveva notato nulla di particolare. Una testimone avrebbe riferito di aver notato la donna uscire da quella stessa zona degli orti, nei giorni scorsi.

