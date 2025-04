Cordoglio fra il personale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni per la scomparsa di Massimo Ciarrocchi, geometra dell’ufficio tecnico. Aveva 65 anni. «Massimo – si legge in una nota dell’ospedale – ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Persona stimata da tutti per la sua professionalità, la dedizione al lavoro e le qualità umane, lascia un grande vuoto tra colleghi e amici. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro più sentito abbraccio». Il rito funebre verrà celebrato giovedì 24 aprile, alle ore 15 presso la cappella dell’ospedale di Terni, posta al 6° piano dell’edificio.