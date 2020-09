Terni, Sant’Efebo: scoppia incendio

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di giovedì all’interno del centro giovanile Sant’Efebo (Villa Bucciarelli), a Terni. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le fiamme. Con loro anche due pattuglie della squadra Volante di Terni. L’incendio avrebbe interessato alcuni arredi e strumenti musicali che si trovano al primo piano della struttura. Non risultano persone coinvolte né feriti: all’interno della struttura non c’era nessuno e per entrare, gli uomini del 115 hanno dovuto forzare la porta di ingresso. Da valutare i danni e le cause.

Condividi questo articolo su