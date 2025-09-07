di S.F.

Debiti fuori bilancio del Comune di Terni, ora tocca alla Savit a ‘bussare’ e ottenere. A sette anni dalla richiesta originaria – per 48.327 euro, era il 14 giugno del 2018 -, c’è la chiusura della partita tra la società e l’ente: riconosciuta la legittimità di una cifra complessiva di 24.881 euro. Di mezzo c’è anche una sentenza del tribunale di Terni.

IL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL BISTICCIO CON LA BIOTER

La Savit nel 2018 chiese l’ammissione alla passiva del dissesto per un presunto credito di quasi 49 mila euro dovuto al servizio di allestimento dei veicoli dell’autoparco comunale. La bagarre si sviluppa dal 28 settembre del 2022, quando l’Organo straordinario di liquidazione ammise solo 7.965 euro, escludendo tutto il resto. Motivo? «Le ulteriori fatture e note di credito allegate all’istanza non risultano attestate dagli uffici dell’Ente». Risultato: tutti in tribunale, Osl compreso.

Si arriva al 2024, quando il giudice Francesca Grotteria emette la sentenza sul caso. Domanda parzialmente accolta e non solo per i 7.965 euro citati in precedenza (oltre interessi legali). Il tribunale ha infatto condannato il Comune a pagare anche per altre fatture. Come ad esempio la numero 194 dell’agosto 2014 per un risarcimento danno subito da una Fiat Panda data dalla Savit all’ente. E sempre lo stesso veicolo è coinvolto per il pagamento del leasing e per l’attività di manutenzione extra contratto. Inammissibili invece le richieste per ciò che concerne l’Osl .

Bene, e ora? Il 25 luglio l’avvocato Giovanni Pravisani (procuratore della Savit) ha intimato al Comune di pagare entro dieci giorni i 24.881 euro. Adesso è tempo di perfezionare la pratica amministrativa per il debito fuori bilancio e la necessaria variazione contabile. A seguirla ci ha pensato il dirigente ai trasporti Paolo Grigioni su proposta dell’assessore agli affari generali Riccardo Corridore.