Colazione ‘a sbafo’ per una coppia sulla trentina – lui e lei, probabilmente ternani – domenica mattina al Caffè Rendez Vous di piazza San Francesco, a Terni. E che colazione – tre dolci, latte macchiato, cappuccino, spremuta d’arancia, miele, acqua a parte – che i due, dopo aver consumato, hanno pensato bene di non pagare, scappando via di corsa. «Sono arrivati poco dopo le 8 – come racconta Roberto del ‘Rendez Vous’ – si sono sistemati sulla pedana di fronte la chiesa di San Francesco e li abbiamo serviti di tutto punto. Poi al momento di pagare, si sono alzati e sono fuggiti di corsa». Telecamere che li hanno ripresi, sia dentro che fuori il locale, ce ne sono. L’invito – come in casi analoghi – è uno: «Tornate, saldate il conto e non sarete denunciati». Chissà se anche questa volta avrà l’effetto sperato.