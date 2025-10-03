Incidente stradale all’alba di venerdì – intorno alle ore 4 – in via Alfonsine, a Terni. Un giovane al volante di una Lancia Y ne ha perso il controllo, finendo per sbandare e danneggiare il veicolo. Sul posto, i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità. Il giovane, illeso, sarebbe risultato positivo all’alcol test, con i conseguenti provvedimenti previsti dal Codice della Strada. Al lavoro anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino della transitabilità.

