Forse un cane che ha attraversato la strada all’improvviso: ci sarebbe questo dietro l’incidente stradale accaduto nella serata di lunedì in via Di Vittorio, a Terni, dove il giovane conducente di un carroattrezzi ne ha perso il controllo, finendo per sbandare senza tuttavia colpire nulla o nessuno e senza farsi male. Il mezzo trasportato, un autocarro, è finito in parte sulla strada insieme al carico – calcinacci -, imponendo così gli interventi di polizia Locale e operatori di Area Sicura. Dai rilievi alla gestione della viabilità, fino alla pulizia della carreggiata: tutte situazioni necessarie di fronte a un evento accidentale qual è quello accaduto lunedì sera.

