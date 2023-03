Incidente stradale autonomo intorno alle ore 14 di martedì, in strada di Sabbione a Terni. Una giovane al volante di una Peugeot 206, ne ha perso il controllo finendo contro la recinzione laterale e un segnale stradale. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata. La ragazza, dolorante ad una mano, si è recata autonomamente al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

