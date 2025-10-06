di Maria Luce Schillaci

Al via anche a Terni il censimento della popolazione e delle abitazioni per il 2025. Sono coinvolte oltre 4.500 famiglie e quasi mille singoli individui.

In questi giorni circa 4 mila famiglie ternane stanno infatti ricevendo le lettere dell’Istat perché fanno parte del campione della lista per l’anno 2025. Altre 800 circa saranno contattate direttamente di rilevatori che dovranno percorrere le zone del territorio comunale assegnate loro. I rilevatori sono identificabili da un tesserino di riconoscimento.

Per la prima volta oggetto del censimento sarà anche un campione di poco meno di mille individui dei quali si hanno ‘segnali di presenza’ nei vari archivi informatici e che stanno ricevendo la lettera per la rilevazione. Come hanno spiegato lunedì mattina la responsabile comunale del servizio di statistica Simona Coccetta e l’assessore Marco Iapadre, il censimento permanente non coinvolge tutta la popolazione ma soltanto un campione di famiglie e di individui.

«L’obiettivo del censimento – ha spiegato Simona Coccetta – è quello di fornire informazioni importanti per l’intero Paese, ma anche a livello comunale o addirittura nel dettaglio di alcune zone della città. Oltre alle caratteristiche demografiche i dati raccolti servono per conoscere il titolo di studio, l’attività lavorativa, gli spostamenti che effettuano i residenti e ancora le caratteristiche delle abitazioni e degli edifici in cui abitano».

Quest’anno torna anche la rilevazione Areale ovvero a tappeto: i rilevatori percorreranno alcune zone della città rilevando gli alloggi e censendo gli individui che troveranno al loro interno o che comunque vi gravitano abitualmente. Novità assoluta invece la rilevazione L2 che prevede un’analisi di tipo quantitativo e qualitativo sugli individui che mostrano segnali di presenza sul territorio piuttosto duraturi tali da essere inclusi nel conteggio della popolazione censita, pur non risultando ancora iscritti in anagrafe.

Una fotografia di Terni, dunque, che diventa strumento di lavoro per gli amministratori, come ha sottolineato l’assessore Iapadre. Garantita e tutelata la privacy delle famiglie e degli individui e i questionari compilati saranno resi anonimi e non riconducibili al rispondente e sarà mantenuto il segreto statistico da parte della rete di rilevazione. L’organizzazione a livello comunale è affidata ai servizi statistici che costituiscono l’ufficio comunale di censimento avvalendosi come ogni anno, oltre che della collaborazione di altri uffici comunali per supporto in materia di toponomastica e informatica, anche di due coordinatori e rilevatori esterni appositamente reperiti, che quest’anno saranno ventisei.

I rilevatori che sono incaricati di contattare le famiglie ed effettuare la rilevazione sul campo, fanno parte di un’apposita graduatoria rinnovata lo scorso inverno a seguito di un bando pubblico, e hanno partecipato a una formazione online e in presenza. Tecnicamente le famiglie potranno collegarsi al sito dell’Istat per compilare e inviare il questionario avendo cura di compilarlo per ciascun componente della famiglia e facendo riferimento alla situazione al 5 ottobre. Sarà comunque a disposizione delle famiglie-campione del censimento 2025, il centro comunale di rilevazione a palazzo Spada, per assistenza, informazioni e per un supporto alla compilazione del questionario.

I rilevatori per la rilevazione da lista potranno contattare le famiglie a partire dal 12 novembre e da quella data e fino al 23 dicembre contatteranno chi non ha ancora risposto autonomamente per fissare un appuntamento e procedere all’intervista per la compilazione del questionario. Il rilevatore cercherà di prendere contatto con le famiglie a lui assegnate telefonicamente oppure al domicilio lasciando dei biglietti da visita e suonando direttamente ai campanelli. Le famiglie abitanti nelle zone assegnate ai rilevatori (palazzi e singole abitazioni) che già da questa settimana stanno facendo il giro di verifica del territorio fino al 18 novembre, riceveranno la visita a domicilio dei rilevatori stessi per effettuare l’intervista che potrà essere conclusa subito, programmata con un appuntamento nei giorni successivi o concordata presso palazzo Spada nei giorni di apertura.