Terni, schianto tra via Visetti e via Mozzoni: cinque in ospedale

Incidente nel pomeriggio di sabato – poco dopo le 18 – all’incrocio tra via Virgilio Visetti e via Anna Maria Mozzoni, non lontano dal ‘Santa Maria’ di Terni. A scontrarsi sono state due auto: una Giulietta condotta da un 22enne peruviano (R.J.G.F., residente in città) e una Ford con alla guida un 50enne ternano (M.S.). Tutti e cinque gli occupanti dei veicoli – tre della Giulietta ed i restanti della Ford – sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per rilievi e gestione della viabilità e gli operatori sanitari del 118.

