Terni: schianto di notte in via XX Settembre. Coinvolte due auto

Incidente stradale nella tarda serata di venerdì, intorno alle ore 23, in via XX Settembre, a Terni, all’altezza dell’intersezione di via Magenta. Coinvolte due autovetture: una Audi Q8 condotta da un 33enne di origini albanesi e residente a Terni (B.M. le sue iniziali) che ha tamponato una Renault Mégane con al volante una donna di 52 anni (C.F.) residente a Terni. La dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti della polizia Locale intervenuti sul posto. Gli operatori del 118 hanno soccorso la donna che non ha riportato conseguenze gravi nell’accaduto. Intervento anche di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.