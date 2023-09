Terni: schianto e fuga. Condannato a 6 anni e 8 mesi per l’omicidio stradale di Manuel Galeazzi

Sei anni e otto mesi di reclusione: questa la condanna inflitta dal gip di Terni, Barbara Di Giovannantonio, con le modalità del rito abbreviato, al 24enne di origini romene Flavius Marcel Ardelean. Il giovane era accusato di omicidio stradale in seguito al tragico incidente che la sera dello scorso 28 gennaio, lungo la statale Valnerina nei pressi di uno dei due accessi per il parcheggio della Cascata delle Marmore, era costato la vita al 36enne Manuel Galeazzi, residente a Macenano di Ferentillo e padre di una bambina.

Accolta la richiesta della procura di Terni

Flavius Marcel Ardelean era accusato di omicidio stradale – con le aggravanti dell’alta velocità, della positività ad alcol e droghe e della guida con patente revocata – oltre ai reati di fuga dopo un sinistro e omissione di soccorso. Il tribunale ha accolto la linea della procura rappresentata in aula dal titolare delle indagini – il pm Raffaele Pesiri che ha sviluppato l’inchiesta insieme alla polizia Locale di Terni -, stabilendo una pena in linea con la richiesta della pubblica accusa.

Provvisionale di 200 mila euro

Il 24enne romeno, anche lui residente a Ferentillo e ristretto in carcere dal giorno dell’arresto, era difeso dall’avvocato Angela Carlino e l’appello, alla luce della sentenza emessa, appare già oggi scontato. Unica parte civile nel processo, la madre di Manuel Galeazzi, assistita dall’avvocato Luca Leonardi supportato dal collega Marco Fogliano. Nei suoi confronti il tribunale ha stabilito una provvisionale di 200 mila euro, con il risarcimento definitivo da quantificare in sede civile. Persone offese, assistite rispettivamente dagli avvocati Sandro Ciliani e Caterina Buzzao, il padre e la figlia della vittima, per i quali non c’è stata però la costituzione di parte civile.

Tragica dinamica

La sera del 28 gennaio 2023, era un sabato, Flavius Marcel Ardelean al volante di un’Alfa 147 si era schiantato contro la Smart di Manuel Galeazzi, sbalzato dall’abitacolo e morto sul colpo in seguito al tremendo impatto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il tachimetro dell’Alfa si era fermato ad oltre 120 chilometri orari: questa la velocità del veicolo al momento dello schianto. Subito dopo l’incidente, il 24enne si era allontanato a piedi dalla scena ed era stato intercettato alcune ore dopo, intorno alle 5 del mattino, dalla squadra Volante della questura di Terni mentre camminava lungo la strada fra Marmore e Papigno. A suo carico, oltre ad una condotta di guida inappropriata e pericolosa – tale da far ipotizzare anche l’ulteriore aggravante del superamento del limite di velocità (50 km/h) di oltre 70 chilometri orari -, a seguito delle indagini della polizia Locale ternana sono emersi altri elementi: il fatto che guidasse pur avendo la patente revocata e le positività all’alcol ed ai metaboliti della cocaina.