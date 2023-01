Terni: schianto fra due auto a Collestatte. Muore 36enne, fuggito a piedi l’altro conducente. Si indaga

Terribile incidente stradale nella prima serata di sabato, intorno alle ore 21.30, lungo la strada statale Valnerina (chilometro 7+000) all’altezza dell’ex Snia Viscosa fra la Cascata delle Marmore e Collestatte Piano, nel comune di Terni. L’impatto, tremendo, è stato fra due autovetture: un’Alfa Romeo 147 che procedeva in direzione Arrone ed una Smart che, proveniente dal parcheggio della Cascata di piazzale Fatati, si stava immettendo sulla statale. A seguito dello schianto il conducente della Smart – un 36enne residente nel comune di Ferentillo – è stato sbalzato dall’abitacolo ed ha perso la vita sul colpo. L’uomo al volante dell’Alfa 147, dopo l’impatto, è invece fuggito a piedi dalla scena: si tratterebbe di un giovane. Quest’ultima autovettura è stata anche interessata da un principio d’incendio domato dai vigili del fuoco di Terni, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne. Le forze dell’ordine – polizia di Stato con personale della squadra Mobile e della squadra Volante e la polizia Locale di Terni – si sono subito messe al lavoro per rintracciate il fuggitivo che, a giudicare dalla violenza dell’impatto, potrebbe aver riportato ferite serie. L’Alfa 147 risulta intestata ad una donna residente a Ferentillo che, al momento dell’incidente, si trovava a casa. Le indagini, coordinate dalla procura di Terni nella persona del pm Raffaele Pesiri, sono serrate.

