Terni, schianto fra moto e auto in pieno centro: ferito 20enne

Incidente stradale nella serata di venerdì in via don Bosco, nel centro di Terni. L’impatto è stato fra una motocicletta Ducati con in sella un 20enne (B.F. le sue iniziali) ed un’autovettura Peugeot condotta da un 53enne (T.S.). Il giovane centauro è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale: le sue condizioni non sarebbero – fortunatamente – serie. Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava svoltando verso largo Ottaviani quando è stata centrata, nella parte laterale destra, dalla moto proveniente da via Istria. Sul posto per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Presente anche la polizia di Stato per il necessario supporto.

