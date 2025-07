Incidente stradale autonomo nella notte fra sabato e domenica a Terni, lungo il primo tratto di via Oberdan in uscita da piazza Dalmazia, dove erano in atto controlli delle forze dell’ordine. Un 39enne ternano (M.S. le sue iniziali) in sella al proprio scooter Honda Sh, ne ha perso il controllo finendo a terra. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ‘codice rosso’ al pronto soccorso dell’ospedale ’Santa Maria’ di Terni, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in almeno 25 giorni. Sul posto, per i rilievi, la gestione della viabilità e le indagini del caso, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Al vaglio anche gli esami ematici relativi alle condizioni di guida. Presenti in loco anche addetti Area Sicura.