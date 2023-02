Terni: schianto in via Narni. Due persone in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato in via Narni, all’altezza dell’incrocio con strada di Carone. L’impatto è stato fra due autovetture: una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 22 anni (C.D. le sue iniziali) ed una Fiat 600 con al volante un 49enne (M.C.). Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni mentre il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada è stato eseguito dagli addetti di Area Sicura.

