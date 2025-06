Incidente stradale nella prima serata di lunedì in viale Giacomo Leopardi, zona stadio a Terni. Coinvolte – ma la dinamica è al vaglio della polizia Locale – due autovetture Bmw: una di colore bianco condotta da un 21enne narnese (P.T.) ed una nera con al volante un 24enne (M.S.) nato a Terni e residente a Narni. Non è chiaro – spetta alla polizia Locale accertarlo – se ci sia stato un contatto fra i due veicoli. In ogni caso, la Bmw bianca è finita sul marciapiede e quindi contro un palo della pubblica illuminazione ed un segnale stradale. Uno degli pneumatici dell’auto in questione è finito ad un centinaio di metri dal punto d’impatto. Per i due ragazzi non si è resa necessaria l’assistenza da parte dei sanitari del 118. Sul posto, oltre agli agenti municipali, personale dei vigili del fuoco e di Area Sicura.

LE FOTO