Terni, Wind la spunta sul Comune al Tar: atto illegittimo su Scia

di S.F.

«Il provvedimento comunale è illegittimo in quanto tardivamente intervenuto e non configurabile come esercizio di autotutela, sia da un punto di vista formale che sostanziale». E Wind Tre S.p.A. la spunta sul Comune di Terni: il Tar Umbria ha accolto il ricorso presentato dalla società impegnata nel mondo della telefonia in merito ad una problematica sorta nei mesi scorsi per l’adeguamento radioelettrico di un impianto esistente – chiamato ‘Tr372 via Bartocci’ – che si trova nell’area di via del Flagiello. Per palazzo Spada c’è la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2 mila euro.

IL CASO WIND TRA VIA BARTOCCI E VIA FLAGIELLO

L’adeguamento della discordia e lo stop

Wind ha alzato la voce in merito ad una missiva del Comune – datata 26 novembre 2021 – di irricevibilità, divieto di inizio attività e rimozione degli effetti della Scia assunta al protocollo Suape di corso del Popolo a settembre in merito all’adeguamento dell’impianto. In sostanza c’è stato lo stop alla Scia. Il problema? La società ha spiegato al Tar che ha inviato all’amministrazione tutta la documentazione prescritta dalla normativa speciale di settore e, oltretutto, poco dopo l’Arpa ha rilasciato il parere radioprotezionistico favorevole di verifica di conformità con i valori limite imposti dal Dpcm del luglio 2013. Tutto ok all’apparenza. E il Comune? «Non essendo intervenuto, nel termine di trenta giorni, un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale né dell’organismo competente, Wind Tre inoltrava formale comunicazione d’inizio lavori di realizzazione dell’impianto (9 novembre)». Poco più di due settimane dopo, quando i lavori erano già in fase avanzata di esecuzione, lo stop dal Comune.

Lo scontro e l’invito di Wind a vuoto

Da qui si sviluppa lo scontro. Per il Comune (il legale è Paolo Gennari) la Scia era irricevibile perché l’istanza – in sintesi – risultava carente, dunque era da rimuovere tutto ciò che era stato fatto sull’impianto. Per Wind (difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio) invece non è così: «Il portale Suape del Comune di Terni non contemplava la Scia di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, ma unicamente la Scia edilizia. La società aveva, comunque, presentato al Suape la Scia conforme, completa di tutta la documentazione prevista dalla normativa di settore». La società ha quindi invitato palazzo Spada a prendere atto e provvedere «all’immediato ritiro in autotutela della comunicazione d’irricevibilità». Nessuna risposta dall’ente e al Tar la società ha contestato l’eccesso di potere, la tardiva adozione dell’inibitoria rispetto ai termini di legge, violazione del principio di contraddittorio, violazione del giusto procedimento, mancata applicazione del principio di leale collaborazione tra le articolazioni interne al medesimo apparato amministrativo e difetto di motivazione. Un bel po’ di cose.

Il Tar accoglie

Il Tribunale amministrativo regionale sottolinea nel motivare la sentenza che «l’articolo 87 bis del d.lgs. n. 259 del 2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che ‘al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia Umts, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B; qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente, l’art. 87 bis disciplina un procedimento accelerato rispetto a quello dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, perché riferito a specifiche tipologie di impianti, e per gli interventi ivi previsti è sufficiente la presentazione di una Scia; la norma consente all’amministrazione di inibire l’intervento, fissando però un termine particolarmente breve (30 giorni). Nel caso in esame non è contestato che la Scia sia stata presentata al Comune di Terni in data 24 settembre 2021 dalla società Wind Tre; alcuna difformità o carenza documentale è stata eccepita dall’amministrazione comunale; è altresì pacifico che nel termine di trenta giorni non sia intervenuto alcun provvedimento di diniego da parte dell’ente locale né dell’organismo competente. Pertanto, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la Scia, per effetto dell’inutile decorso del termine previsto dal legislatore, l’attività del Comune poteva essere condotta esclusivamente nell’ambito di un procedimento di secondo grado». In definitiva l’atto del Comune è illegittimo e dunque c’è l’annullamento. Via libera per Wind, Consiglio di Stato – se ci si arriva – permettendo.