Terni: scippa e fugge in monopattino. Preso l’incubo delle donne

Giovedì scorso in corso Vecchio, era di sera, si era avvicinato ad una donna seduta su una panchina, intenta a parlare con alcune amiche, e le aveva strappato dal collo la catenina d’oro per poi fuggire con il suo monopattino. Al termine di una rapida indagine, i carabinieri del comando stazione di Terni sono risaliti all’identità del ladro, un 25enne del Marocco già noto alle forze di polizia e irregolare in Italia. Il giovane è stato denunciato per furto con strappo.

L’indagine

Decisive ai fini dell’indagine dell’Arma ternana, sia la descrizione del soggetto fornita dalla vittima – una donna di origine straniera – che le immagini della videosorveglianza comunale. I militari hanno accertato che il giovane era solito avvicinarsi, sempre con il suo monopattino, a donne che si trovavano da sole, per vedere se avessere addosso qualcosa da rubare come monili e altri oggetti. Ad individuarlo qualche giorno dopo il fatto, sempre in centro, è stata una pattuglia dei carabinieri: il 25enne indossava gli stessi indumenti della sera del furto e si stava pericolosamente avvicinando ad un gruppo di donne, forse per entrare di nuovo in azione. Ma è stato fermato in tempo e denunciato.