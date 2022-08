Terni: scocca l’ora di ‘Baravai Music’. Concerti e musica no stop dal 25 al 28 agosto

Proseguono gli appuntamenti di Baravai 2022 presso l’anfiteatro romano di Terni: al via i concerti della sezione ‘Baravai Music’, dal 25 al 28 agosto, con Cosmo, Ditonellapiaga, Chiello, Pop X e tanti altri in scena tra il main stage e il giardino del Baravai.

Dopo l’apertura della stagione con i nomi internazionali di Agnes Obel, Timber Timbre e Lori Goldston per ‘Degustazioni musicali’ e gli spettacoli di ‘Baravai Comedy’ con ospiti d’eccezione come Drusilla Foer e Michela Giraud, anche le proposte di ‘Baravai Music’ confermano il taglio artistico contemporaneo e innovativo della rassegna ideata, promossa e organizzata dalla cooperativa ‘Le Macchine Celibi’, in collaborazione con ‘Degustazioni musicali’ e ‘Letz’. Un cartellone pensato per un pubblico molto eterogeneo, con un’dattenzione particolare ai nuovi linguaggi ed esperienze.

Ditonellapiaga

Si parte giovedì 25 agosto con il concerto a ingresso gratuito di Ditonellapiaga che oltre a ‘Chimica’, hit disco d’oro per le vendite, porterà in tour i brani del suo acclamato album d’esordio ‘Camouflage’, tra nu-soul e R’N’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche: il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto.

Chiello e non solo

Venerdì 26 agosto tocca a Chiello che, con la sua attitude e il suo talento, è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite. Dopo lo scioglimento del collettivo e alcune importanti collaborazioni (Madame, Rkomi, Mace, Colapesce…), nel 2021 debutta con il tanto atteso primo album solista ‘Oceano paradiso’, certificato oro dalla FIMI a pochi mesi dall’uscita. Prima del suo concerto sul main stage, la serata comincia presso il giardino del Baravai con il quintetto milanese Colla Zio che mescola barre e canto, urban e casse dritte, registri alti e riferimenti sociali attuali, raccontando la ‘generazione Z’. A seguire, dopo Chiello, si torna al giardino con Thru Collected, collettivo di artisti indipendenti attivi sul territorio napoletano, che fa musica, video e design attingendo da influenze molteplici e partendo dalla fusione tra le esperienze di tutti.

Cosmo

Si prosegue sabato 27 agosto con Cosmo: da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, l’artista è pronto a stregare il suo pubblico e a trascinarlo nella sua grande festa, tra grandi brani del passato e pezzi più recenti dal suo ultimo progetto discografico ‘La terza estate dell’Amore’. Prima di lui si esibisce sul main stage Whitemary, una delle nuove gemme della musica elettronica italiana. La serata del 27 agosto è in collaborazione con Dancity Festival che curerà i set a ingresso gratuito presso il giardino del Baravai, sia alle 19 che nell’aftershow dopo il concerto sul mainstage.

Pop X

A chiudere ‘Baravai Music’, domenica 28 agosto sarà Pop X, progetto audiovisivo che dal 2005 ad oggi ha raccolto seguaci ovunque, esibendosi nei più svariati contesti. Un nome perfetto da avere in cartellone estivo per celebrare il ritorno all’esperienza del live come festa e rito di condivisione. Dopo la partecipazione al disco di Sick Luke insieme a Cosmo e dopo aver fatto registrare il tutto esaurito nel club tour presentando l’ultimo album ‘Enter Sandwich’ (Bomba Dischi), questa estate torna dal vivo con uno show rinnovato e d’impatto che ripercorre canzoni storiche e nuove. Al centro, come sempre, l’approccio performativo. Lo show a Baravai è a ingresso gratuito.

Biglietti

Tutti gli eventi dal 25 al 28 agosto si terranno fra il main stage, ovvero l’anfiteatro romano, e il giardino del Baravai. I biglietti sono disponibili in prevendita ed è consigliato l’acquisto direttamente dal sito web di Baravai a questo link. I biglietti sono acquistabili anche presso il Fat Art Club di Terni e presso Baravai Anfiteatro Romano. Saranno disponibili anche, fino ad esaurimento, al botteghino presso la venue il giorno dei singoli eventi.