Terni: scompare l’avvocato Piero Chiaranti

Cordoglio a Terni per la scomparsa dell’avvocato Piero Chiaranti, 78 anni, venuto a mancare nella serata di giovedì. Iscritto all’albo degli avvocati dal 1974 ed a quello dei cassazionisti dal 1988, era un professionista unanimemente stimato dai colleghi e non solo. Ad esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari sono l’Ordine degli avvocati di Terni, la Camera Penale ed anche l’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati. Per la Camera Penale ternana, Piero Chiaranti è stato un «certo esempio di capacità professionale e di indubitabile correttezza». L’Aiga lo ricorda «con grande affetto e si stringe tutta intorno a Francesca (la figlia, ndR) in questo triste momento».

