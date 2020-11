Terni, scompare l’ex primario Adamo Rozzi

Cordoglio a Terni per la scomparsa del dottor Adamo Rozzi, chirurgo e già primario della chirurgia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, venuto a mancare nella giornata di sabato. Originario di Scanno (L’Aquila), aveva 79 anni. Per anni punto di riferimento della sanità ternana, attraverso i propri impegni professionali ed un’attività divulgativa che aveva trovato ampio spazio sui media del territorio, Rozzi è ricordato come un professionista esemplare e di assoluto spessore dai tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato. In primis i tantissimi pazienti di cui si è occupato. I funerali si terranno domenica 1° novembre nella chiesa del cimitero di Terni (Santa Maria del Monumento). Ai familiari del dottor Rozzi giungano le condoglianze dell’editore e della redazione di umbriaOn.it

