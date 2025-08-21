di S.F.

Ulteriori esborsi per il Comune di Terni a causa di problemi con il manto stradale nel territorio. Nei giorni scorsi sono stati firmati altri tre accordi bonari per chiudere le contese con altrettanti cittadini per dislivelli e sconnessioni: per palazzo Spada c’è un pagamento complessivo da 18 mila euro.

La definizione stragiudiziale più rilevante riguarda un sinistro del 13 febbraio 2024 a causa di un dissesto stradale. L’avvocato della signora coinvolta aveva chiesto un risarcimento danni – patrimoniali e non – da 22.417 euro. A due anni di distanza è stata trovata la quadra per una cifra di 12.500 euro.

C’è poi l’importo da pagare per 4.700 euro relativo ad una sconnessione del manto stradale con incidente in data 5 luglio 2023: anche in questo accordo bonario e denaro in arrivo per la ‘vittima’ del sinistro. Infine ‘solo’ 800 euro per quanto accaduto il 27 ottobre del 2024, ovvero un sinistro per un dislivello. Firma il dirigente agli affari istituzionali/generali e responsabile del procedimento Cataldo Renato Bernocco.