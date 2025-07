Ha scontato una pena per reati di droga e, appena uscito dal carcere di Terni, è stato rimpatriato dalla polizia di Stato. Si tratta di un 30enne della Tunisia, noto per numerosi episodi legati allo spaccio e condannato in via definitiva a seguito di un’indagine della questura ternana. Gli agenti dell’ufficio immigrazione, diretti dal sostituto commissario Massimo Ruggeri, una volta scarcerato lo hanno accompagnato alla frontiera aerea per il successivo rimpatrio. «Prosegue il lavoro di contrasto alla criminalità e di tutela del tessuto sociale – afferma il questore di Terni, Michele Abenante – anche attraverso strumenti amministrativi che consentono di allontanare soggetti che, con i loro comportamenti, rappresentano un pericolo per la comunità».