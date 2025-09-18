Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì all’altezza della rotatoria ‘Marino Tattoli’, fra via Di Vittorio e via Turati. L’impatto è stato fra un’autovettura Mitsubishi, condotta da una 58enne (R.M. le sue iniziali) residente a Terni, ed un motociclo Piaggio con in sella un 43enne ternano (T.G.). Secondo quanto appreso, l’auto era in fase di immissione nella rotatoria mentre il motociclo vi stava già transitando. Il 43enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.