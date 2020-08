Terni, scontro alla rotonda: ferito uno scooterista

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato all’altezza della rotatoria fra i viali Trento, Trieste e VIII Marzo, a Terni. L’impatto, lieve, è stato fra un’auto – una Fiat condotta da una donna di 54 anni – e uno scooter Honda 125 con in sella un 27enne. Quanto basta, però, per far finire a terra quest’ultimo che è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale. Le sue condizioni, comunque, non preoccupano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri del comando stazione di Papigno che gli agenti della polizia Locale, quest’ultimi si sono occupati della gestione della viabilità e dei rilievi di rito.

