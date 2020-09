Terni, scontro all’incrocio: 86enne in ospedale

Incidente stradale lunedì mattina all’icrocio fra via Romagna e via Fratelli Rosselli, a Terni. L’impatto è stato fra una Fiat Panda condotta da una donna di 86 anni e una Skoda con al volante un’altra donna di 73 anni. Ad avere la peggio è stata la prima, soccorsa dall’ambulanza e condotta in ospedale per accertamenti. Sul posto, per regolare la viabilità e rilevare il sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su