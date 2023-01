Terni: scontro all’incrocio. Due donne soccorse dal 118

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì all’incrocio fra via Plinio il Giovane e via Sant’Antonio, a Terni. L’impatto – piuttosto violento – è stato fra due autovetture le cui conducenti sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza di carreggiata e marciapiede.

