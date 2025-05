Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì all’incrocio fra via Tintoretto e via Buonarroti, a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture: una Bmw ed una Fiat Punto. Il conducente di quest’ultima, un 85enne di Terni, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Possibile che l’altro conducente coinvolto decida di recarsi autonomamente al pronto soccorso. A seguito dello scontro, la Bmw è finita contro un’autovettura Volkswagen ferma in sosta, danneggiandola. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti del Nucleo radiomobile della polizia Locale di Terni.

