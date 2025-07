Incidente stradale – l’ennesimo in quel punto – lunedì mattina all’altezza dell’intersezione fra via XX Settembre e via Pastrengo, a Terni. Coinvolti un’autovettura e una bicicletta, con la persona in sella al mezzo a due ruote che è finita in ospedale. L’accaduto porta il consigliere comunale Danilo Primieri (gruppo misto) ad alcune riflessioni.

«Malgrado sia stata rifatta di recente la segnaletica stradale, che in pochissimi rispettano davvero, si è verificato ancora un sinistro. Questo incrocio – afferma – è molto pericoloso e gli incidenti, oltre ad essere causati da persone che il segnale di stop nemmeno lo considerano, sono legati anche alleautovetture parcheggiate in divieto di sosta prima dell’incrocio, che ne limitano la visibilità. L’invito alle forze dell’ordine – prosegue Primieri – è di inviare almeno un paio di volte la settimana una pattuglia per controllare la situazione ed, eventualmente, sanzionare nei casi in cui si rende necessario. Ciò può essere utile a far diminuire il numero di incidenti, vista l’alta incidenza».