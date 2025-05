Incidente stradale poco dopo le ore 8 di sabato mattina in via Maestri del Lavoro – zona Sabbione – a Terni. A scontrarsi sono stati un’autovettura Hyundai Santa Fe condotta da un 58enne residente a Terni (B.C. le sue iniziali) ed una moto Yamaha con in sella un 35enne originario della Romania (M.P.R.). Quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Il ripristino della transibilità della carreggiata è stato eseguito invece dagli addetti di Area Sicura.

