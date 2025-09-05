Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì – intorno alle ore 18.45 – fra via Narni e strada di Carone, nel territorio comunale di Terni. L’impatto è stato fra una moto Yamaha con in sella un 29enne di origini campane (M.D.V. le sue iniziali) ed un’autovettura Peugeot condotta da una 67enne di Narni (L.P.). Il centauro è stato soccorso dagli operatori del 118 e – sempre cosciente – trasportato in ospedale, a Terni. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, i vigili del fuoco e gli addetti di Area Sicura per il ripristino della carreggiata.

LE FOTO