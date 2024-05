Terni: scontro auto-moto sulla Marattana. Centauro in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale nella mattinata di sabato lungo la strada Marattana, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Citroen C3 di una scuola guida ed una motocicletta Ducati con in sella un uomo. Quest’ultimo, in seguito allo scontro, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino della carreggiata. – In aggiornamento

Condividi questo articolo su