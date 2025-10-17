Incidente stradale poco dopo le ore 10 di venerdì mattina all’incrocio fra via Campomicciolo e via Mola di Bernardo, a Terni. L’impatto è stato fra un ciclomotore Piaggio con in sella un 50enne (F.R. le sue iniziali) ed un’autovettura Mercedes condotta da una 60enne (S.M.S.). L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice rosso’ al pronto soccorso del vicino ospedale ‘Santa Maria’. A seguito degli accertamenti che hanno evidenziato diversi traumi, il personale medico ha disposto la riserva di prognosi. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.