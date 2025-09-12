Incidente stradale nella prima serata di giovedì, a Terni, fra via Gabelletta e l’incrocio con strada di Rotale. Coinvolti uno scooter con in sella un ternano di 54 anni (S.C. le sue iniziali) – soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso – e un’autovettura Ford condotta da un ternano di 78 anni (B.E.). Sul posto, per rilievi e gestione viabilità, gli agenti della polizia Locale ternana. Con loro, gli operatori di Area Sicura per il ripristino della carreggiata.

IMMAGINI