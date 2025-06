Incidente stradale nella notte fra giovedì e venerdì, intorno alla mezzanotte, fra via Farini e via Libertini, a Terni. A scontrarsi sono stati un’autovettura Dacia Sandero condotta da una donna di 26 anni (M.A. le sue iniziali) originaria del Friuli Venezia Giulia e domiciliata a Terni, ed un ciclomotore Scarabeo Aprilia con in sella un ragazzo ternano di 15 anni di età. Quest’ultimo, finito a terra e ferito, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasportato – sempre cosciente – al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia e il ripristino della carreggiata.

LE FOTO