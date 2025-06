Incidente stradale intorno alle ore 18 di venerdì lungo via Aleardi, a Terni. Coinvolti uno scooter con a bordo un uomo e un bambino, ed un’autovettura. Le due persone a bordo del motociclo sono state assistite dagli operatori del 118 e quindi trasportate in ospedale e successivamente dimesse dal pronto soccorso del ‘Santa Maria’ con prognosi di 4 giorni (il bambino) e 7 giorni (l’adulto). Sul posto, per gli accertamenti volti a determinare la dinamica del snistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Secondo una prima ricostuzione, l’auto usciva dal parcheggio dei condomìni di via Aleardi, procedendo in direzione viale dello Stadio. Fisiologici i disagi per la viabilità, congestionata fino alla rimozione dei veicoli dalla sede stradale.

