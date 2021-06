Scontro auto-scooter in viale Borzacchini: 52enne ferito

Incidente stradale nella mattinata di lunedì in viale Borzacchini, direzione borgo Rivo. L’impatto è stato fra uno scooter Yamaha con in sella un 52enne ternano ed una Nissan Qashqai condotta da una donna. Lo scooterista, caduto a terra, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in ospedale: cosciente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni ed i colleghi della squadra Volante per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

