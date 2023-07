Scontro tra un’autovettura – una Clio condotta da una donna – ed uno scooter nel primo pomeriggio di lunedì in viale Prati a Terni, a pochi metri dal camposcuola Casagrande. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie: è rimasto ferito il conducente del ciclomotore (G.M. le iniziali) e sul posto per la gestione della viabilità si sono attivati agli agenti della polizia Locale. Ad occuparsi dei rilievi invece è stata la polizia di Stato.

