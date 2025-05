Incidente stradale nella prima serata di venerdì all’incrocio fra strada delle Campore e strada dei Confini, a Terni, nella zona industriale di Sabbione. Un punto già teatro, nel corso del tempo, di numerosi altri sinistri anche gravi.

L’impatto è stato fra un’autovettura Mercedes condotta da un 33enne ternano (F.C. le sue iniziali) che sopraggiungeva da strada dei Confini, ed un furgone di una ditta privata di Terni, con al volante il 47enne romeno L.T. che procedeva lungo strada delle Campore in direzione Terni centro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale il conducente della Mercedes, le cui condizioni – comunque – non sarebbero gravi. In seguito allo schianto quest’ultima auto è finita fuori strada, abbattendo un segnale stradale. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Locale di Terni che hanno anche gestito la viabilità. Per la messa in sicurezza hanno operato gli addetti di Area Sicura.

LE FOTO