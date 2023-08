Terni: scontro fra auto al ‘solito’ incrocio. Un ferito

LE FOTO

Ancora un incidente stradale all’incrocio fra via Piave e viale Brenta, a Terni, già teatro di una sfilza di sinistri analoghi e a volte anche seri in fatti di conseguenze. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto martedì 15 agosto pomeriggio ed ha coinvolto due autovetture: una Ford Fiesta con a bordo due coniugi di Roma ed una Fiat Stilo – che procedeva su via Piave – su cui viaggiavano cinque cittadini stranieri. Da quanto appreso, il conducente della Stilo – un uomo di nazionalità nigeriana – è stato condotto in ospedale dagli operatorri del 118: le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sul posto per i rilievi e la gestione della situazione, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni (ufficio incidenti e nucleo radiomobile). Presenti anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia del manto stradale dai detriti.