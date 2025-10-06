Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì, poco dopo le ore 12.30, all’incrocio fra via Montebello e via Varese – quartiere San Giovanni – a Terni. L’impatto ha coimvolto due autovetture – una Fiat 500 e una Opel Antara – ma i danni hanno riguardato anche una terza, una Citroen C3, ferma in sosta e senza nessuno a bordo.

Al volante della Fiat 500, una 44enne originaria della Colombia e, a bordo del veicolo, un’altra donna e due bambini in tenera età. Alla guida della Opel, una 33enne della Repubblica Dominicana. Sul posto, per i soccorsi del caso, si sono portati gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Terni. Con loro, gli agenti della polizia Locale ternana per i rilievi e la gestione della viabilità.

Da quanto appreso, nessuno – fortunatamente – ha riportato conseguenze gravi, ma gli accertamenti medici hanno riguardato praticamente tutti i coinvolti, giunti al pronto soccorso in ambulanza o recatisi autonomamente. Per le operazioni di ripristino è intervenuto personale Area Sicura.

FOTO