Incidente stradale nella prima serata di sabato all’altezza della rotatoria ‘Marino Tattoli’ – fra via Di Vittorio e viale Turati – a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Opel Astra condotta da un uomo ed uno scooter con in sella un rider che stava effettuando delle consegne. Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Terni: le sue condizioni – si apprende – non sarebbero, fortunatamente, gravi. Sul posto, la polizia Locale di Terni ed i carabinieri per supportare le operazioni. Con loro, gli addetti Area Sicura.

