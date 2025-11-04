Incidente stradale nella tarda mattinata di martedì all’incrocio semaforico fra viale Turati e via Lungonera Savioia – zona Ponte Romano – a Terni.
L’impatto è stato fra due autovetture: una Ford Ka condotta da una donna ternana di 83 anni (M.S. le sue iniziali) ed una Fiat Panda con al volante un 60enne di origini albanesi residente a Terni (S.T.). Quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.
Secondo una prima ricostruzione – sul posto, oltre ai sanitari, gli agenti della polizia Locale di Terni e gli addetti di Area Sicura – la Panda procedeva lungo viale Turati in direzione centro mentre la Ford Ka proveniva da Ponte Romano con direzione via Alberto Mario.