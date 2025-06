Incidente stradale nella prima mattinata di sabato a Terni, all’altezza dell’intersezione fra via Borsi e via Buonarroti. Due le autovetture coinvolte: una Porsche proveniente da via Buonarroti, condotta dal 71enne G.S. di Terni, ed una Volkswagen Passat che, con al volante il 49enne ternano F.F., procedeva lungo via Borsi in direzione via Battisti. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità. In ospedale, condotta dall’ambulanza, c’è finita una donna 60enne, passeggera della Porsche: le sue condizioni – comunque – non sono gravi. Ad occuparsi della messa in sicurezza della carreggiata sono stati gli addetti di Area Sicura.

