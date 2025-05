Incidente stradale poco prima delle ore 12 di venerdì mattina, in strada di Maratta Bassa a Terni. A scontrarsi – a causa di una mancata precedenza nell’uscire da un’area commerciale della zona – sono state due autovetture: un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 66enne (L.R. le sue iniziali) ed una Smart con al volante una 25enne (T.R.). La giovane, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, gli addetti di Area Sicura per il ripristino della transitabilità della carreggiata.

