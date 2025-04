Incidente stradale nella mattinata di domenica in via Tre Venezie, a Terni, quartiere borgo Bovio. L’impatto è stato fra due autovetture, una Fiat Secici e una Opel Corsa. In ospedale, trasportati dal 118, ci sono finiti i conducenti dei due veicoli – un 83enne per la Opel e un 59enne per la Fiat Sedici – e la passeggera a bordo della Opel. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

