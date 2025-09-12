Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì all’altezza della rotatoria U.E. Terracini (via Gramsci/Lungonera/via Campofregoso), a Terni. A scontrarsi sono stati uno scooter con in sella un 71enne ternano e un 34enne originario del Pakistan che procedeva con il suo monopattino elettrico. Entrambi – non gravi – sono stati trasportati al pronto soccorso del ‘Santa Maria’ dagli operatori del 118. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, il personale del nucleo radiomobile della polizia Locale ternana.

Foto di Gianni Giardinieri